Мозякин: сборная России по хоккею хорошо готова к первому матчу на ЧМ со шведами

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КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России хорошо подготовились к стартовому матчу чемпионата мира с командой Швеции. Такое мнение журналистам высказал капитан команды Сергей Мозякин.
"Мы хорошо потренировались, готовы к завтрашнему матчу. Может быть и лучше, что сыграем первый матч со Швецией - хорошая проверка. Мы играли с ними на Евротуре (3:4 ОТ), нужно убрать свои ошибки, тогда сможем победить", - считает форвард.
"У нас в данный момент собралась отличная команда, тренерский состав - все на уровне, мы можем многое, - продолжил хоккеист.- Когда приезжаем в сборную, всегда хочется выиграть. Уверен, что добьемся цели, которая перед нами стоит".
"Для меня честь быть капитаном, лидером команды - наконец-то я до этого добрался. С Ткачевым тренировались один день, получилось на свежака. Приятно играть с человеком, который понимает хоккей. Хотелось сыграть с Анисимовым, но это выбор тренера", - заключил Мозякин.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне проведут против шведов в пятницу (начало - 17:15 мск).