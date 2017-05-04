Капризов, Светлаков и Береглазов не вошли в заявку сборной России по хоккею на ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форварды Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов пока не будут включены в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею. Об этом журналистам сообщил тренер команды Игорь Никитин.
Ранее тренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что на старте турнира в заявку российской команды войдут 22 хоккеиста из 25 возможных.
"Про них (Капризова, Светлакова и Береглазова. - Прим. ТАСС) можно сказать, что они не попадут в первоначальную заявку", - сказал Никитин.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, проведет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне проведут против шведов в пятницу (начало - 17:15 мск).