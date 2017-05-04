Мужской и женский краснодарские ВК "Динамо" подали заявки на участие в чемпионате России

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Мужской и женский краснодарские волейбольные клубы "Динамо" подали заявки на участие в чемпионате России в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Краснодара Борис Симоненко.

В прошедшем сезоне обе команды не сумели завоевать медали. Также на протяжении сезона команды испытывали проблемы с финансированием и имели задолженности по зарплате перед игроками и тренерами.

Игроки и сотрудники клубом не получали зарплату с июля 2016 года по февраль 2017 года. В феврале была погашена задолженность за два месяца. Мужской и женский клубы бойкотировали по одному матчу национального первенства, протестуя против невыплаты зарплат. Впоследствии все задолженности были погашены.

"Мужская и женская команды заявились на сезон-2017/18. С финансированием по прогнозам все должно быть в порядке на следующий сезон. Но все равно будем встречаться с учредителями и руководителями края, которые будут ставить нам задачи", - сказал Симоненко.