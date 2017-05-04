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Кубинский волейболист Леон продолжит выступать за казанский "Зенит" в следующем сезоне

Спорт
4 мая, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Леон, обладающий также польским гражданством, выступает в "Зените" с 2014 года

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Вильфредо Леон

Вильфредо Леон

© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Кубинец Вильфредо Леон продолжит выступать за казанский волейбольный клуб "Зенит" в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщил директор клуба из Казани Олег Брызгалов.

"Мы подписали с ним контракт, который будет действовать и в следующем сезоне. Никаких изменений здесь нет", - сказал Брызгалов.

Леон, обладающий также польским гражданством, выступает в "Зените" с 2014 года. В сезоне-2015/16 кубинец небольшой период времени играл за катарский "Аль-Райян".

"Зенит" в нынешнем сезоне стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд.

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