Кубинский волейболист Леон продолжит выступать за казанский "Зенит" в следующем сезоне

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Кубинец Вильфредо Леон продолжит выступать за казанский волейбольный клуб "Зенит" в сезоне-2017/18. Об этом ТАСС сообщил директор клуба из Казани Олег Брызгалов.
"Мы подписали с ним контракт, который будет действовать и в следующем сезоне. Никаких изменений здесь нет", - сказал Брызгалов.
Леон, обладающий также польским гражданством, выступает в "Зените" с 2014 года. В сезоне-2015/16 кубинец небольшой период времени играл за катарский "Аль-Райян".
"Зенит" в нынешнем сезоне стал победителем Лиги чемпионов в третий раз подряд.