Ворота к эвенкам: как в небольшом селе хранят культуру целого народаВ стране 4 мая, 19:06
Футболист Кузьмин заявил, что хотел бы ясности в вопросе нового контракта с "Рубином"Спорт 4 мая, 19:03
Семин: футболист "Локомотива" Ари поедет в Екатеринбург на матч с "Уралом"Спорт 4 мая, 18:19
Кубинский волейболист Леон продолжит выступать за казанский "Зенит" в следующем сезонеСпорт 4 мая, 18:16
Мужской и женский краснодарские ВК "Динамо" подали заявки на участие в чемпионате РоссииСпорт 4 мая, 17:48
Капризов, Светлаков и Береглазов не вошли в заявку сборной России по хоккею на ЧМСпорт 4 мая, 17:43
Мозякин: сборная России по хоккею хорошо готова к первому матчу на ЧМ со шведамиСпорт 4 мая, 17:41
Экспертный совет Минспорта признал удовлетворительными итоги сезона у фигуристов РФСпорт 4 мая, 17:20
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы IIМеждународная панорама 4 мая, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари, принявший участие в массовой драке в финале Кубка России, поедет в Екатеринбург на матч чемпионата страны с "Уралом" и забьет там гол. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Финал Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи. В нем победу со счетом 2:0 одержала столичная команда. В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан - со стороны москвичей.
После встречи Манучарян в своем Instagram выложил фотографию потасовки, на которой виден Ари, с подписью "До встречи". Фидлер в интервью изданию "Спорт-Экспресс" выразил уверенность, что Ари не приедет на матч в Екатеринбург, а если и приедет, "то будет здорово".
"Пусть (игроки "Урала") ждут. Ари поедет в Екатеринбург и забьет им", - сказал Семин.
"Урал" и "Локомотив" сыграют между собой в матче 29-го тура чемпионата России 17 мая в Екатеринбурге.