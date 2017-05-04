Семин: футболист "Локомотива" Ари поедет в Екатеринбург на матч с "Уралом"

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари, принявший участие в массовой драке в финале Кубка России, поедет в Екатеринбург на матч чемпионата страны с "Уралом" и забьет там гол. Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Финал Кубка России между екатеринбургским "Уралом" и московским "Локомотивом" прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи. В нем победу со счетом 2:0 одержала столичная команда. В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан - со стороны москвичей.

После встречи Манучарян в своем Instagram выложил фотографию потасовки, на которой виден Ари, с подписью "До встречи". Фидлер в интервью изданию "Спорт-Экспресс" выразил уверенность, что Ари не приедет на матч в Екатеринбург, а если и приедет, "то будет здорово".

"Пусть (игроки "Урала") ждут. Ари поедет в Екатеринбург и забьет им", - сказал Семин.

"Урал" и "Локомотив" сыграют между собой в матче 29-го тура чемпионата России 17 мая в Екатеринбурге.