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Эпизод с удалением Мязина рассмотрит дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС

Спорт
4 мая, 18:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал 29-летнего игрока на полгода

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит эпизод с удалением нападающего футбольного клуба "Армавир" Андрея Мязина в матче с "Ротором-Волгоградом". Об этом ТАСС рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

Матч 25-го тура чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Ротором-Волгоградом" и "Армавиром" (1:2) состоялся в Волгограде 30 апреля. На 72-й минуте встречи, перед тем, как показать желтую карточку за нарушение правил, арбитр Сергей Смирнов толкнул Мязина плечом в грудь. Футболист толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой. В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал 29-летнего игрока на полгода.

"Я ознакомился с эпизодом в матче "Ротора-Волгограда" и "Армавира", но пока не хотел бы давать ему какую-то оценку. Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС рассмотрит данный эпизод и позже вынесет решение", - сказал Будогосский.

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