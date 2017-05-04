Эпизод с удалением Мязина рассмотрит дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит эпизод с удалением нападающего футбольного клуба "Армавир" Андрея Мязина в матче с "Ротором-Волгоградом". Об этом ТАСС рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

Судья Сергей Смирнов ударил Мязина плечом и удалил pic.twitter.com/zRP4amBreA — ФК «Армавир» (@fcarmavir) 4 мая 2017 г.

Матч 25-го тура чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Ротором-Волгоградом" и "Армавиром" (1:2) состоялся в Волгограде 30 апреля. На 72-й минуте встречи, перед тем, как показать желтую карточку за нарушение правил, арбитр Сергей Смирнов толкнул Мязина плечом в грудь. Футболист толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой. В четверг Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал 29-летнего игрока на полгода.

"Я ознакомился с эпизодом в матче "Ротора-Волгограда" и "Армавира", но пока не хотел бы давать ему какую-то оценку. Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС рассмотрит данный эпизод и позже вынесет решение", - сказал Будогосский.