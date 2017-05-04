Футболист Кузьмин заявил, что хотел бы ясности в вопросе нового контракта с "Рубином"

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Казанский футбольный клуб пока не предложил новый контракт защитнику Олегу Кузьмину, что нервирует игрока. Об этом ТАСС рассказал сам 36-летний футболист.

Контракт Кузьмина с "Рубином" истекает по окончании сезона. Большую часть текущего сезона защитник пропустил из- за травмы коленного сухожилия и последовавшей операции и впервые появился на поле только 26 апреля в матче 25-го тура с "Тереком"; встречу 26-го тура с "Локомотивом" защитник также провел полностью. Зимой в СМИ появилась информация, что казанский клуб может расстаться с несколькими ветеранами команды, в число которых входит защитник. В начале февраля Кузьмин сообщил, что новый контракт ему пока не предложили.

"До сих пор тишина, - сообщил Кузьмин. - Напрягает ли это? В данной ситуации, конечно, напрягает, потому что все- таки хотелось бы определенности. Но, с другой стороны, я не хочу идти и просить - если не предлагают, значит, видимо, недостоин или, может, у руководства другие планы".

О своем будущем игрок пока не думал. "Для начала хочется дождаться окончания сезона, доработать контракт, а потом уже сесть и обсуждать. Я пропустил почти целый год, так что силы и желание еще поиграть есть", - заявил защитник.

Кузьмин выступает за казанский клуб с 2010 года.

"О сборной даже не думаю"

Кузьмин рассказал, что набирает форму с каждым матчем. "Сейчас, конечно, не в лучших кондициях - все-таки чувствуется долгий перерыв. После первой игры тяжело было, после "Локомотива" лучше. Все-таки тренироваться это одно, а играть другое; необходим игровой тонус, а когда постоянно играешь, состояние намного лучше", - рассказал он.

Крайний защитник регулярно вызывался в сборную России при главном тренер Леониде Слуцком, который руководил командой с августа 2015 года по июль 2016-го, имел хорошие шансы попасть в заявку на чемпионат Европы, однако этому помешала травма. "О сборной сейчас вообще не думаю, - признался собеседник ТАСС. - Для меня важно сейчас играть за клуб и как можно больше радовать казанских болельщиков".

На счету Кузьмина 5 матчей за сборную страны.