Суд продлил арест Оганесяну по делу о хищениях на стадионе "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга сегодня продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору города Марату Оганесяну. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева. Экс- чиновника обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве футбольного стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена").

"Смольнинский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Марату Оганесяну до 8 августа", - сказала Лебедева.

В сегодняшнем заседании адвокаты Оганесяна ходатайствовали об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья в СИЗО. "За полгода в "Крестах" я получил еще одно хроническое заболевание - язву. Я бы просил суд обратить внимание и принять справедливое решение, чтобы в рамках этого дела хотя бы сохранить мне жизнь", - отметил сам Оганесян.

Ранее суды Петербурга дважды отклоняли жалобы адвокатов Оганесяна на избранную меру пресечения в виде заключения под стражу, под арестом он находится с ноября 2016 года.

Дело Оганесяна

Экс-чиновника задержали 16 ноября прошлого года в Москве, на следующий день ему предъявили обвинение по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). При расследовании дела был установлен факт хищения в 2014 году более 50 млн рублей при заключении генподрядчиком стадиона, ЗАО "Трансстрой", договора с компанией "ТДМ" (Театрально-декорационные мастерские) на поставку табло для "Зенит-Арены".

В деле есть еще несколько фигурантов, в том числе бывший заместитель председателя комитета строительства Петербурга Александр Янчик и сотрудники компании "ТДМ", которую связывают с директором Александринского театра Григорием Поповым.

В марте 2017 года Следственный комитет официально подтвердил, что Григорию Попову предъявлены обвинения по тому же делу о хищениях при строительстве стадиона "Санкт-Петербург", до этого ведомство не упоминало его среди фигурантов дела. Обвинение Попову, которого следствие считает одним из организаторов, было предъявлено еще осенью 2016 года, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.