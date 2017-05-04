Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпийский чемпион Волков пропустит сезон в сборной России по волейболу

Спорт
4 мая, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Спортсмен заявил, что его решение не связано с травмой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Волков

Александр Волков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков пропустит предстоящий сезон в сборной России. Об этом 32-летний спортсмен сообщил ТАСС.

"Я пропущу сезон. Это не связано конкретно с травмой, все в порядке. Просто это обычная профилактика", - сказал волейболист.

Волков отыграл с травмой на Играх-2012 в Лондоне, после чего его начали беспокоить проблемы с коленями. От них он избавился лишь недавно. В настоящее время Волков выступает за московское "Динамо".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Сурков: не плачь по мне, Украина
4
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
5
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
6
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
7
Guardian: Путин снова завладел инициативой в сирийском конфликте
Темы дня
Загрузка...
Реклама