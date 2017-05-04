Олимпийский чемпион Волков пропустит сезон в сборной России по волейболу

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков пропустит предстоящий сезон в сборной России. Об этом 32-летний спортсмен сообщил ТАСС.

"Я пропущу сезон. Это не связано конкретно с травмой, все в порядке. Просто это обычная профилактика", - сказал волейболист.

Волков отыграл с травмой на Играх-2012 в Лондоне, после чего его начали беспокоить проблемы с коленями. От них он избавился лишь недавно. В настоящее время Волков выступает за московское "Динамо".