Олимпийский чемпион Волков пропустит сезон в сборной России по волейболу

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Александр Волков пропустит предстоящий сезон в сборной России. Об этом 32-летний спортсмен сообщил ТАСС.
"Я пропущу сезон. Это не связано конкретно с травмой, все в порядке. Просто это обычная профилактика", - сказал волейболист.
Волков отыграл с травмой на Играх-2012 в Лондоне, после чего его начали беспокоить проблемы с коленями. От них он избавился лишь недавно. В настоящее время Волков выступает за московское "Динамо".