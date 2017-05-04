Бузато и Булычев останутся помощниками главного тренера сборной России по волейболу

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Специалисты Серджио Бузато и Юрий Булычев будут помогать главному тренеру сборной России по волейболу Сергею Шляпникову. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер команды Роман Станиславов.

"Бузато и Булычев вошли в тренерский штаб. Были совещания, это обсуждалось, после чего утвердили. Они и раньше входили в штаб, Шляпников решил их оставить", - сказал он.