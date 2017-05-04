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ХК "Динамо" имеет задолженность за аренду базы в Новогорске

Спорт
4 мая, 19:45 дата обновления: 4 мая, 20:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах "Динамо": в частности, что игрокам команды не выплачивается зарплата

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Хоккеисты московского "Динамо"

Хоккеисты московского "Динамо"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский хоккейный клуб "Динамо" имеет долги за аренду учебно-тренировочной базы в Новогорске. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя центрального совета всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Сергей Федоров.

На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах "Динамо": в частности, что игрокам команды не выплачивается зарплата. В четверг портал "Чемпионат.ком" опубликовал информацию, согласно которой долги клуба составляют около двух млрд рублей.

Генеральный директор "Динамо" Андрей Сафоронов отказался комментировать эту информацию.

"Центральному совету "Динамо" ситуация в хоккейном клубе представляется прежде всего непрозрачной, так как в совете директоров хоккейного клуба нет ни одного представителя общества, клуб не предоставляет отчетности в общество. Поэтому достоверно об экономической ситуации в клубе могу судить только по косвенным признакам: у клуба есть задолженность за аренду базы в Новогорске", - сказал Федоров на запрос прокомментировать информацию.

По информации ТАСС, клуб обратился в общество "Динамо" с просьбой помочь с финансированием.

"Динамо" в сезоне-2016/17 дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило СКА со счетом 1-4 в серии.

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