РФС: контрольно-квалификационная комиссия до конца сезона не будет сообщать свои решения

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) до окончания сезона-2016/17 не будет предоставлять средствам массовой информации решения по работе арбитров. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин.

В четверг состоялось заседание комиссии по трем последним турам (24, 25, 26). На нем должны были рассмотреть работу арбитров Сергея Иванова на матче "Локомотив" - "Амкар", Алексея Еськова на игре "Зенит" - "Урал" и многое другое.

"Контрольно-квалификационная комиссия работает в штатном режиме, но до окончания сезона решения комиссии доводиться до СМИ не будут", - сказал Калошин.