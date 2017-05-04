РФС: контрольно-квалификационная комиссия до конца сезона не будет сообщать свои решения

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МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) до окончания сезона-2016/17 не будет предоставлять средствам массовой информации решения по работе арбитров. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин.
В четверг состоялось заседание комиссии по трем последним турам (24, 25, 26). На нем должны были рассмотреть работу арбитров Сергея Иванова на матче "Локомотив" - "Амкар", Алексея Еськова на игре "Зенит" - "Урал" и многое другое.
"Контрольно-квалификационная комиссия работает в штатном режиме, но до окончания сезона решения комиссии доводиться до СМИ не будут", - сказал Калошин.