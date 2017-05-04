Оргкомитет "Россия-2018" предложил упростить ввоз игристых вин для мероприятий ЧМ-2018

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Оргкомитет "Россия-2018" предложил облегчить процедуру ввоза в Россию игристых вин для мероприятий, связанных с проведением Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года по футболу. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Организация и проведение чемпионата мира и Кубка конфедераций предусматривает не только спортивные соревнования и тренировочные мероприятия, но и иные официальные торжественные мероприятия. Для их организации и проведения в соответствии со спонсорскими контрактами, заключенными Международной федерацией футбола (ФИФА), планируется ввоз в Россию игристых вин. Инициатива оргкомитета связана с тем, что федеральный закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции не подразумевает каких-либо исключений в отношении товаров, планируемых к ввозу в рамках организации и проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций.

"В целях обеспечения соблюдения Правительственной гарантии №3 в полном объеме игристое вино, ввозимое на территорию РФ в связи с организацией и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года и помещаемое под специальную таможенную процедуру, должно быть освобождено от соблюдения требований по получению указанных лицензий на оборот алкогольной продукции (вина), сертификации соответствия средств учета алкогольной продукции, маркировки продукции, установленных Федеральным законом", - говорится в проекте.

Публичное обсуждение законопроекта пройдет 4-19 мая. Планируемый срок вступления в силу - сентябрь 2017 года.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.

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