Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оргкомитет "Россия-2018" предложил упростить ввоз игристых вин для мероприятий ЧМ-2018

Спорт
4 мая, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Публичное обсуждение законопроекта пройдет 4-19 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Оргкомитет "Россия-2018" предложил облегчить процедуру ввоза в Россию игристых вин для мероприятий, связанных с проведением Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года по футболу. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Организация и проведение чемпионата мира и Кубка конфедераций предусматривает не только спортивные соревнования и тренировочные мероприятия, но и иные официальные торжественные мероприятия. Для их организации и проведения в соответствии со спонсорскими контрактами, заключенными Международной федерацией футбола (ФИФА), планируется ввоз в Россию игристых вин. Инициатива оргкомитета связана с тем, что федеральный закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции не подразумевает каких-либо исключений в отношении товаров, планируемых к ввозу в рамках организации и проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций.

"В целях обеспечения соблюдения Правительственной гарантии №3 в полном объеме игристое вино, ввозимое на территорию РФ в связи с организацией и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года и помещаемое под специальную таможенную процедуру, должно быть освобождено от соблюдения требований по получению указанных лицензий на оборот алкогольной продукции (вина), сертификации соответствия средств учета алкогольной продукции, маркировки продукции, установленных Федеральным законом", - говорится в проекте.

Публичное обсуждение законопроекта пройдет 4-19 мая. Планируемый срок вступления в силу - сентябрь 2017 года.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Игры чемпионата мира, которые пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года, примут 11 городов России.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Сурков: не плачь по мне, Украина
4
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
5
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
6
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
7
Guardian: Путин снова завладел инициативой в сирийском конфликте
Темы дня
Загрузка...
Реклама