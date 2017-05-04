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Кузьмин: каждый футболист "Рубина" должен поискать причины неудач клуба в себе

Спорт
4 мая, 20:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

В 26-м туре "Рубин" смог добиться победы впервые за восемь туров, переиграв на выезде "Локомотив" (1:0)

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Олег Кузьмин

Олег Кузьмин

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Каждому из футболистов казанского "Рубина" с учетом неудачного выступления команды надо посмотреть на свое отношение к делу. Такое мнение ТАСС высказал 36-летний защитник команды Олег Кузьмин.

Казанцы в девяти турах после возобновления чемпионата России смогли набрать 9 очков (две победы и три ничьи при четырех поражениях). "Сложно говорить, что у нас не получается, уже много разговоров на этот счет: мол, видны игровые проблемы, у нас мало что получается. И про большое количество иностранцев постоянно мусолят. Наверное, каждому из нас надо просто посмотреть на свою игру, на свое отношение к делу; когда все плохо, причины надо искать в самом себе, прежде всего", - считает Кузьмин.

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"Действительно, это (долгожданная победа - прим. ТАСС) как глоток свежего воздуха, - признался собеседник ТАСС. - Все-таки после победных матчей и восстановление идет лучше, и следующий недельный микроцикл проходит намного позитивней. Да, мы не очень хорошо играли, но в данной ситуации для нас самое главное результат. Все равно этот микроцикл проходит в более веселой, позитивной атмосфере, лучше работается, лучше восстанавливается; побеждать всегда хорошо, а для нас - это именно то, что надо".

В середине марта в СМИ появилась информация, что Кузьмин вместе с другими ветеранами командами - вратарем Сергеем Рыжиковым и полузащитником Гекденизом Караденизом - подняли вопрос о переводе двух легионеров Максима Лестьенна и Алекса Сонга в молодежный состав из-за их нежелания выкладываться в играх. "Не знаю, кому это интересно, кому надо; на самом деле, такого не было. Все, что у нас пишут и говорят, нужно делить на два, пресса такое любит", - прокомментировал информацию Кузьмин.

СМИ постоянно пишут о том, что на грани увольнения находится главный тренер казанцев Хавьер Грасия, возглавивший команду перед началом сезона. "Лично я на это вообще внимание не обращаю. Он как работал, так и работает. Думаю, он не обращает на это внимание", - считает Кузьмин.

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