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Президент IIHF Фазель извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии за обыск во Франции

Спорт
4 мая, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Ранее французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира

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Рене Фазель

Рене Фазель

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель посетил тренировку сборной Белоруссии и принес команде извинения в связи с инцидентом, который произошел при въезде в Париж. Об этом сообщает издание "Прессбол".

В среду стало известно, что французская полиция провела тщательный досмотр сборной Белоруссии, прибывшей в Париж для участия в чемпионате мира.

Фазель отметил, что разбирательство со стороны IIHF уже ведется. Также он поинтересовался состоянием игроков, их готовностью к предстоящему чемпионату и пожелал удачи сборной Белоруссии.

Кроме того, Федерация хоккея Белоруссии получила официальное письмо от организационного комитета турнира во Франции с подписью президента Федерации хоккея Франции Люка Тардифа, в котором высказываются слова сожаления в связи с инцидентом.

Первый матч на турнире сборная Белоруссии проведет в пятницу против команды Финляндии. Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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