Кириленко: присутствие в центральном бюро FIBA позволит лоббировать интересы РФБ

Кириленко: присутствие в центральном бюро FIBA позволит лоббировать интересы РФБСпорт 4 мая, 21:55
Президент IIHF Фазель извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии за обыск во ФранцииСпорт 4 мая, 20:45
Кузьмин: каждый футболист "Рубина" должен поискать причины неудач клуба в себеСпорт 4 мая, 20:43
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204Происшествия 4 мая, 20:32
Место бойни в Орландо станет музеем толерантностиОбщество 4 мая, 20:24
Ничушкин, Любимов и Науменков не вошли в заявку сборной России на ЧМ по хоккеюСпорт 4 мая, 20:18
В Севастополе нашли схрон немецких боеприпасов и тротила Великой Отечественной войныПроисшествия 4 мая, 20:01
Путин предостерег губернаторов от попыток обманом отчитаться о выполнении "майских указов"Политика 4 мая, 20:00
РФС: контрольно-квалификационная комиссия до конца сезона не будет сообщать свои решенияСпорт 4 мая, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Присутствие президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко в центральном бюро Международной федерации баскетбола (FIBA) позволит лоббировать интересы России. Об этом Кириленко рассказал ТАСС.
Заседание центрального бюро FIBA состоялось в среду в Гонконге. Помимо Кириленко, в состав центрального бюро вошли Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член бюро FIBA-Европа) и Лена Уоллин-Канзи (генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола).
"Центральное бюро FIBA - это самый главный орган, который занимается развитием баскетбола во всем мире. Находясь в его составе, у меня появится возможность принимать участие в решении всех насущных вопросов, - сказал Кириленко. - А с учетом того, что Россия подала заявки на проведение женского чемпионата Европы 2019 года и мужского Кубка мира - 2023, присутствие в центральном бюро FIBA можно считать основополагающим".
"Помимо этого, архиважным для России является само наличие своего представителя в руководящем органе Международной федерации баскетбола. Это позволяет лоббировать интересы нашей страны и имеет ключевое значение в развитии спортивной политики нашего государства", - добавил Кириленко.