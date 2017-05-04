Кириленко: присутствие в центральном бюро FIBA позволит лоббировать интересы РФБ

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Присутствие президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко в центральном бюро Международной федерации баскетбола (FIBA) позволит лоббировать интересы России. Об этом Кириленко рассказал ТАСС.

Заседание центрального бюро FIBA состоялось в среду в Гонконге. Помимо Кириленко, в состав центрального бюро вошли Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член бюро FIBA-Европа) и Лена Уоллин-Канзи (генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола).

"Центральное бюро FIBA - это самый главный орган, который занимается развитием баскетбола во всем мире. Находясь в его составе, у меня появится возможность принимать участие в решении всех насущных вопросов, - сказал Кириленко. - А с учетом того, что Россия подала заявки на проведение женского чемпионата Европы 2019 года и мужского Кубка мира - 2023, присутствие в центральном бюро FIBA можно считать основополагающим".

"Помимо этого, архиважным для России является само наличие своего представителя в руководящем органе Международной федерации баскетбола. Это позволяет лоббировать интересы нашей страны и имеет ключевое значение в развитии спортивной политики нашего государства", - добавил Кириленко.