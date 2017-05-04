Кущенко: "Химки" и "Енисей" выдали настоящий триллер в матче плей-офф Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая встреча 1/4 финала плей-офф Единой лигой ВТБ между подмосковными "Химками" и красноярским "Енисеем" получилась настоящим триллером. Такое мнение ТАСС высказал президент турнира Сергей Кущенко.

В четверг "Химки" на своей площадке обыграли "Енисей" со счетом 91:84 и повели в серии до трех побед - 1-0. Защитник "Химок" Алексей Швед набрал 33 очка.

"Ждали интригу в серии "Локомотива" и УНИКСа, а получаем ее в каждом матче, - отметил Кущенко. - В Питере было две интересных игры, но то, что болельщики увидели сегодня в Химках, - настоящий триллер, который обязательно нужно смотреть до конца".

"Здорово, что количество интересных противостояний множится, - продолжил Кущенко. - Лучший российский игрок на историческом пике формы против суровых и сплоченных парней из Сибири, которые ничего никому не отдадут просто так, - это и есть музыка плей-офф. Ждем продолжения турнира в Москве и Краснодаре".

Вторая встреча команд пройдет 6 мая в Химках.