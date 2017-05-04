Шарапова проиграла олимпийской чемпионке Пуиг на выставочном турнире

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сельту" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги ЕвропыСпорт 5 мая, 0:00
IIHF пытается найти причину обыска хоккеистов сборной БелоруссииСпорт 4 мая, 23:19
Шарапова проиграла олимпийской чемпионке Пуиг на выставочном турниреСпорт 4 мая, 23:07
СМИ: при обстреле школы в Мосуле погиб 81 человекМеждународная панорама 4 мая, 22:50
Кущенко: "Химки" и "Енисей" выдали настоящий триллер в матче плей-офф Единой лиги ВТБСпорт 4 мая, 22:33
Кириленко: присутствие в центральном бюро FIBA позволит лоббировать интересы РФБСпорт 4 мая, 21:55
Президент IIHF Фазель извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии за обыск во ФранцииСпорт 4 мая, 20:45
Кузьмин: каждый футболист "Рубина" должен поискать причины неудач клуба в себеСпорт 4 мая, 20:43
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204Происшествия 4 мая, 20:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла в первом круге выставочного турнира Tie Break Tens, который проходит в Мадриде перед турниром Женской теннисной ассоциации (WTA).
Шарапова в четвертьфинале проиграла олимпийской чемпионке Рио-де-Жанейро пуэрториканке Монике Пуиг - 6:10. Встречи турнира проходят до 10 очков, в случае равенства - до разницы в два мяча.
На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте. Тот турнир стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония. Организаторы соревнований в Германии предоставили теннисистке специальное приглашение (wild card).
В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса. В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA, в котором на тот момент занимала в 93-е место (решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона).
После турнира в Мадриде (5-14 мая) Шарапова примет участие в турнире в Риме (14-21 мая), победителем которого становилась трижды (2011, 2012, 2015).