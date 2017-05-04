IIHF пытается найти причину обыска хоккеистов сборной Белоруссии

КЕЛЬН /Германия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) ждет ответа от французской стороны по поводу обыска игроков сборной Белоруссии, которые прибыли в Париж для участия в чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал глава IIHF Рене Фазель.

Французская полиция в среду провела тщательный досмотр белорусской команды, которая прибыла в Париж на поезде из Бордо, где проводила последние матчи Евровызова. В четверг, по информации издания "Прессболл", Фазель посетил тренировку сборной Белоруссии и принес извинения от IIHF.

"Вы знаете, что это может быть связано как с безопасностью, так и с антидопинговыми делами, но мы пытаемся получить ответ от французской стороны, - сказал Фазель. - Конечно, это не выход, когда такое устраивается прямо на станции при людях. Мы пытаемся найти причину, почему это произошло, и надеемся, что такое больше не случится".

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. Сборная Белоруссии в пятницу сыграет против команды Финляндии.