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Российский борец Чакаев разочарован, что дебютировал на ЧЕ с серебряной наградой

Спорт
4 мая, 23:27 UTC+3 НОВИ-САД корр. ТАСС, Вероника Советова

Россиянин уступил в финале чемпионата Европы, который проходит в сербском Нови-Саде, грузину Владимиру Хинчегашвили со счетом 9:10, ведя при этом в счете весь первый период

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НОВИ-САД /Сербия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля Ахмед Чакаев разочарован дебютом на чемпионате Европы, где завоевал серебряную медаль. Об этом он рассказал ТАСС.

Россиянин уступил в финале чемпионата Европы, который проходит в сербском Нови-Саде, грузину Владимиру Хинчегашвили со счетом 9:10, ведя при этом в счете весь первый период.

"Обидно так проигрывать на своем первом в карьере чемпионате Европы, - сказал российский борец. - А ведь я был отлично готов, был уверен в победе. Тем более, что я уже выигрывал у этого борца, причем досрочно - на Кубке наций в Москве. Да и ехал сюда никак не за серебром или бронзой".

Чакаев считает, что проиграл сопернику тактически. "Дело не в сопернике, а во мне - во втором периоде я сам сдал позиции, а надо было работать первым номером и не ждать ничего от Хинчегашвили, - отметил россиянин. - Я буду работать дальше, пусть мне 29 лет, для борьбы это немало, но перед глазами масса примеров великих борцов, которым возраст был не помеха. И хочу сказать спасибо тренерам, что дали мне шанс показать себя на этом турнире".

Чемпионат Европы по спортивной борьбе завершится в Нови- Саде 7 мая.

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