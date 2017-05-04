Мамиашвили: Чакаев и Гаджимагомедов были способны завоевать золото ЧЕ по борьбе

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НОВИ-САД /Сербия/, 4 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские борцы вольного стиля Ахмед Чакаев и Ахмед Гаджимагомедов по своим возможностям были способны завоевать золотую медаль на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Чакаев в четверг стал обладателем серебряной медали, уступив в финале весовой категории до 61 кг грузину Владимиру Хинчегашвили, Гаджимагомедов в борьбе за бронзовую награду победил француза Зелимхана Хаджиева. По итогам трех дней соревнований в активе сборной России три золота, три серебра и две бронзы.
"Расстроен? Конечно, ведь оба по своим возможностям были способны на золото. Их состояние было соответствующим, хотя в любом случае медаль чемпионата Европы для каждого из них уже является большим достижением, - отметил Мамиашвили. - И все-таки по настрою, по уровню борьбы обязаны были выигрывать".
Чемпионат Европы завершится в Нови-Саде 7 мая.