Новый сезон легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" открывается в Катаре

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Первый этап "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике пройдет в пятницу в столице Катара Дохе. Серия из 14 этапов является главным коммерческим соревнованием легкоатлетического сезона.

В нынешней "Бриллиантовой лиге" на некоторых турнирах под нейтральным флагом выступят российские спортсмены, допущенные до международных стартов Международной федерацией легкой атлетики (IAAF). В их числе - чемпионы мира 2015 года Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), который стартует через неделю в китайском Шанхае, и прыгунья в высоту Мария Кучина-Ласицкене, заявленная 27 мая на турнире в американском Юджине.

Лидер российской сборной Шубенков также выступит в Юджине, Риме (8 июня) и пригороде Парижа Сен-Дени (1 июля). В Юджине и Осло (15 июня) намерена выступить прыгунья в длину Дарья Клишина - единственная российская легкоатлетка, выступавшая под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где заняла лишь девятое место.

"Бриллиантовая лига" в нынешнем сезоне пройдет в восьмой раз и вновь будет состоять из 14 этапов. В календаре запланированы турниры в Дохе (5 мая), Шанхае (13 мая), Юджине (27 мая), Риме (8 июня), Осло (15 июня), Стокгольме (18 июня), французском Сен-Дени (1 июля), швейцарской Лозанне (6 июля), Лондоне (9 июля), Рабате (16 июля), Монте-Карло (21 июля), британском Бирмингеме (20 августа), швейцарском Цюрихе (24 августа) и Брюсселе (1 сентября). Турниры в Цюрихе и Брюсселе считаются финальными, соревнования проходят в 17 дисциплинах у мужчин и женщин, однако на каждом этапе представлены не более десятка видов.

Изменения в формуле

Перед нынешним сезоном формула "Бриллиантовой лиги" претерпела серьезные изменения. За победу на этапе спортсмен теперь получает восемь зачетных очков, за второе место - семь, и так далее до восьмого места, за которое полагается один балл (ранее победитель получал 10 баллов, но в зачет шли первые шесть результатов). По итогам сезона в зависимости от вида программы определяются от семи до 12 участников финалов в Цюрихе или Брюсселе, победители которых и станут лауреатами сезона.

Первая "Бриллиантовая лига" состоялась в 2010 году, заменив существовавшую ранее "Золотую лигу", этапы которой проводились лишь в Европе. В разные годы победителями "бриллиантовой гонки" становились многие звезды легкой атлетики, включая двух российских спортсменов. В 2010 году равных в прыжках в высоту не оказалось Ивану Ухову, а в 2012 году в прыжках в длину победила Елена Соколова. Рекордсменом по количеству титулов является француз Рено Лавиллени, который побеждал в прыжках с шестом семь предыдущих лет.

Решение о приглашении российских спортсменов принимают организаторы этапов "Бриллиантовой лиги". Под нейтральным флагом они могут выступить и на главном старте сезона - чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне, для чего необходимо выполнить нормативы. При этом действующие чемпионы мира Шубенков и Кучина освобождены от выполнения нормативов.

Помимо Шубенкова, Кучиной и Клишиной, разрешение выступать в нынешнем сезоне получили и другие российские легкоатлеты, однако они либо пока не получали приглашений от организаторов турниров "Бриллиантовой лиги", либо планируют начать сезон позднее или выступать на менее значимых турнирах. А такой вид легкой атлетики, как спортивная ходьба, в программу "Бриллиантовой лиги" не входит. Здесь ближайший крупный турнир пройдет 21 мая в чешских Подебрадах - Кубок Европы, где намерены выступить Яна Смердова и Сергей Широбоков.