Теннисистка Кузнецова проиграла в финале выставочного турнира в Мадриде

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла в финале выставочного турнира Tie Break Tens, который прошел в Мадриде перед турниром Женской теннисной ассоциации (WTA).

Россиянка проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 6:10. Встречи турнира прошли в один день, каждая игра длилась до 10 очков, в случае равенства - до разницы в два мяча.

В женском турнире также принимала участие россиянка Мария Шарапова, которая в четвертьфинале уступила олимпийской чемпионке Рио-де-Жанейро пуэрториканке Монике Пуиг - 6:10. После основного турнира в Мадриде (5-14 мая) Шарапова примет участие в турнире в Риме (14-21 мая), победителем которого становилась трижды (2011, 2012, 2015).

В мужском выставочном турнире победил болгарин Григор Димитров, обыгравший в финале испанца Фелисиано Лопеса со счетом 10:7. Победители турнира получат по $250 тысяч, 50 из которых должны пожертвовать на благотворительность.