ФК "Бастия" наказан техническим поражением за беспорядки фанатов на матче с "Лионом"

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет высшего дивизиона Французской футбольной лиги ("Лига 1") присудил клубу "Бастия" техническое поражение за беспорядки фанатов на футбольном матче с "Лионом", который состоялся 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба "Бастии".
Также клуб обязан провести три ближайших домашних игры без зрителей и на нейтральном поле.
16 апреля в Бастии начало матча чемпионата Франции между местным клубом и "Лионом" было отложено из-за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Лопешем. В результате этого инцидента на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби. В итоге матч не был доигран.
Стадион "Арман Сезари" в Бастии, также известный как "Стад де Ферьяни", был закрыт на один матч клуба до вынесения окончательного решения.
#Sanctions Com Discipline LFP #SCBOL :— SC Bastia (@SCBastia) 4 мая 2017 г.
Match Bastia-Lyon déclaré perdu pour le SCB.
+ 3 matchs à huis-clos et sur terrain neutre.