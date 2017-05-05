ФК "Бастия" наказан техническим поражением за беспорядки фанатов на матче с "Лионом"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет высшего дивизиона Французской футбольной лиги ("Лига 1") присудил клубу "Бастия" техническое поражение за беспорядки фанатов на футбольном матче с "Лионом", который состоялся 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба "Бастии".

Также клуб обязан провести три ближайших домашних игры без зрителей и на нейтральном поле.

16 апреля в Бастии начало матча чемпионата Франции между местным клубом и "Лионом" было отложено из-за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Лопешем. В результате этого инцидента на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби. В итоге матч не был доигран.

Стадион "Арман Сезари" в Бастии, также известный как "Стад де Ферьяни", был закрыт на один матч клуба до вынесения окончательного решения.

#Sanctions Com Discipline LFP #SCBOL :

Match Bastia-Lyon déclaré perdu pour le SCB.

+ 3 matchs à huis-clos et sur terrain neutre. — SC Bastia (@SCBastia) 4 мая 2017 г.