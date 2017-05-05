Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Бастия" наказан техническим поражением за беспорядки фанатов на матче с "Лионом"

Спорт
5 мая, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

16 апреля в Бастии начало матча чемпионата Франции было отложено из-за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков "Лиона"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики футбольного клуба "Бастия"

Болельщики футбольного клуба "Бастия"

© EPA/IAN LANGSDON

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет высшего дивизиона Французской футбольной лиги ("Лига 1") присудил клубу "Бастия" техническое поражение за беспорядки фанатов на футбольном матче с "Лионом", который состоялся 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба "Бастии".

Также клуб обязан провести три ближайших домашних игры без зрителей и на нейтральном поле.

16 апреля в Бастии начало матча чемпионата Франции между местным клубом и "Лионом" было отложено из-за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков "Лиона". Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером "Лиона" Лопешем. В результате этого инцидента на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби. В итоге матч не был доигран.

Стадион "Арман Сезари" в Бастии, также известный как "Стад де Ферьяни", был закрыт на один матч клуба до вынесения окончательного решения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
4
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
5
Трамп подписал указ в защиту свободы слова и религиозной свободы
6
Reuters: США уже не уверены в том, что на авиабазе Аш-Шайрат было химоружие
7
Трамп посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Рим во время первой поездки за рубеж
Темы дня
Загрузка...
Реклама