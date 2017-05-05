Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Италии по пляжному футболу стала последним полуфиналистом чемпионата мира

Спорт
5 мая, 5:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В четвертьфинале итальянцы обыграли команду Сенегала со счетом 5:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Форвард сборной Италии по пляжному футболу Габриэле Гори

Форвард сборной Италии по пляжному футболу Габриэле Гори

© EPA/ESTELA SILVA

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сборная Италии по пляжному футболу стала последним участником полуфинала чемпионата мира 2017 года, который проходит на Багамских островах. В четвертьфинале итальянцы обыграли команду Сенегала со счетом 5:1.

Ранее в полуфинал пробились команды Бразилии, Таити и Ирана. Бразильцы в своем четвертьфинале обыграли действующего чемпиона мира команду Португалии (4:3), иранцы в дополнительное время взяли верх над сборной Швейцарии (4:3), а команда Таити победила парагвайцев (6:4).

Полуфинальные пары чемпионата мира выглядят следующим образом: Иран - Таити, Италия - Бразилия. Встречи состоятся в ночь на воскресенье. Матч за третье место и финал пройдут 7 мая.

Сборная России впервые с 2007 года не сумела попасть в число участников чемпионата мира по пляжному футболу, неудачно выступив в отборочном турнире, прошедшем в сентябре прошлого года в итальянском Езоло. В финальную часть выходили победители четырех отборочных групп, однако подопечные Михаила Лихачева неожиданно уступили путевку полякам, которые заняли последнее место в своей группе на текущем турнире.

Чемпионаты мира по пляжному футболу проводятся с 1995 года, с 2005 года турниры проходят под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Бразильская сборная побеждала рекордные 13 раз, но последний ее успех датирован 2009 годом, когда в финале в Дубае (ОАЭ) были повержены швейцарцы. Два года назад в решающем матче в Эшпинью сборная Португалии победила команду Таити - 5:3, выиграв чемпионат мира во второй раз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: в Пентагоне признали, что США в Сирии нанесли авиаудар по мечети
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
4
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
5
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
6
Трамп подписал указ в защиту свободы слова и религиозной свободы
7
СМИ: в море недалеко от пляжа Ниццы найдена бомба весом 250 кг
Темы дня
Загрузка...
Реклама