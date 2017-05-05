Более 750 плакатов с футболистами разместят в Москве в преддверии Кубка конфедераций

"Вашингтон" сократил отставание от "Бостона" в серии 1/4 финала плей-офф НБАСпорт 5 мая, 8:50
Более 750 плакатов с футболистами разместят в Москве в преддверии Кубка конфедерацийСпорт 5 мая, 8:06
Более 30 заключенных будут судить в Иркутской области за погромы и бунт в колонииПроисшествия 5 мая, 7:13
Около 20 детей заразились кишечной инфекцией в детском саду в ИркутскеПроисшествия 5 мая, 6:44
Цена нефти марки Brent упала до отметки $46,63 за баррельЭкономика и бизнес 5 мая, 6:31
Трое казахстанских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг на ОИ-2012Спорт 5 мая, 6:18
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукцииОбщество 5 мая, 5:42
Нападающий СКА Шипачев подписал контракт с клубом НХЛ "Лас-Вегас"Спорт 5 мая, 5:34
WP: минюст США начал расследование против Uber за использование нелегального ПОЭкономика и бизнес 5 мая, 5:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более 750 плакатов, на которых будут изображены футболисты сборных-участниц Кубка конфедераций 2017 года, разместят в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Будут размещены фотографии с футболистами сборных России, Португалии, Германии, Чили, Австралии и Камеруна. Кроме того, плакаты украсят символы Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года - золотой кубок и волк Забивака. До 3 июня по всему городу развесят более 750 официальных плакатов.
"Они будут на гигантских рекламных щитах-суперсайтах (15 на пять метров), билбордах (три на шесть метров), щитах сити-формата, афишных тумбах и городских стендах. Размещение плакатов начнется после майских праздников", - рассказали в пресс-службе в Департаменте СМИ и рекламы Москвы.
Увидеть фото звезд футбола и символы турниров можно будет вдоль крупных дорог и вылетных магистралей, на центральных улицах города, а также возле стадиона "Спартак", где пройдут матчи Кубка конфедераций.
Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.