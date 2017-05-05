Более 750 плакатов с футболистами разместят в Москве в преддверии Кубка конфедераций

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака у трофея Кубка конфедераций по футболу 2017 года © Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более 750 плакатов, на которых будут изображены футболисты сборных-участниц Кубка конфедераций 2017 года, разместят в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Будут размещены фотографии с футболистами сборных России, Португалии, Германии, Чили, Австралии и Камеруна. Кроме того, плакаты украсят символы Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года - золотой кубок и волк Забивака. До 3 июня по всему городу развесят более 750 официальных плакатов.

"Они будут на гигантских рекламных щитах-суперсайтах (15 на пять метров), билбордах (три на шесть метров), щитах сити-формата, афишных тумбах и городских стендах. Размещение плакатов начнется после майских праздников", - рассказали в пресс-службе в Департаменте СМИ и рекламы Москвы.

Увидеть фото звезд футбола и символы турниров можно будет вдоль крупных дорог и вылетных магистралей, на центральных улицах города, а также возле стадиона "Спартак", где пройдут матчи Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.