"Вашингтон" сократил отставание от "Бостона" в серии 1/4 финала плей-офф НБА

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. "Вашингтон" одержал домашнюю победу над "Бостоном" со счетом 116:89 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Джон Уолл, в активе которого 24 очка за 33 минуты. Он также записал на свой счет восемь результативных передач, установив тем самым рекорд НБА по числу матчей подряд с как минимум 20 очками и семью передачами в плей- офф. Ранее рекорд лиги по этому показателю принадлежал легендарному атакующему защитнику "Чикаго" Майклу Джордану. Кроме того, сразу двое игроков "Вашингтона" оформили по дабл-даблу: центровой Марцин Гортат (13 очков + 16 подборов) и атакующий защитник Боян Богданович (19 очков + 10 подборов).

У "Бостона" самым результативным стал центровой Эл Хорфорд (16), лидер клуба разыгрывающий защитник Айзея Томас за 29 минут набрал лишь 13 очков.

Счет в серии между клубами стал 2-1 в пользу "Бостона". Следующий матч серии пройдет 8 мая, хозяином паркета будет "Вашингтон".

В параллельном матче "Голден Стэйт" дома победил "Юту" - 115:104. Наибольшую результативность продемонстрировал легкий форвард "Юты" Гордон Хэйворт (33), центровой клуба Руди Гобер оформил дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов. У хозяев самым результативным стал легкий форвард Кевин Дюрант, в активе которого дабл-дабл (25 очков + 11 подборов). Помимо Дюранта еще двое баскетболистов "Голден Стэйт" набрали по 20 и более очков: разыгрывающий защитник Стефен Карри (23) и тяжелый форвард Дрэймонд Грин (21).

"Голден Стэйт" увеличил отрыв от "Юты" в серии - 2-0. Третий матч пройдет 7 мая на площадке "Юты".