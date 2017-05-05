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Мугуруса: организаторы всех турниров WTA хотят видеть у себя Шарапову

Спорт
5 мая, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Испанская теннисистка назвала россиянку игроком премиум-класса

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Гарбинье Мугуруса и Мария Шарапова

Гарбинье Мугуруса и Мария Шарапова

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова является игроком высочайшего класса, организаторы всех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) хотят, чтобы она была в числе участников. Такое мнение высказала испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, слова которой приводит газета AS.

"Я считаю, что Шарапова понесла свое наказание и имеет право на второй шанс, как и прописано в правилах, - ответила Мугуруса на вопрос, правильно ли с этической точки зрения предоставлять Шараповой специальное приглашение (wild card) на турниры. - Это одна из лучших теннисисток, самый сложный соперник, с которым я сталкивалась. Поэтому организаторы всех турниров хотят видеть ее у себя, она звезда, игрок премиум-класса".

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса за употребление мельдония, в октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, который стал первым для спортсменки после дисквалификации. В обновленном рейтинге WTA Шарапова заняла 262-е место, это не позволяет ей отобраться в квалификацию престижных турниров. Ранее организаторы турниров WTA в Мадриде и Риме предоставили россиянке wild card, что вызвало недовольство ряда теннисистов.

Турнир в Мадриде пройдет 5-14 мая, в Риме - 14-21 мая.

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