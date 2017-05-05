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Сборная России по шорт-треку начнет ледовую подготовку к олимпийскому сезону 7 мая

Спорт
5 мая, 10:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России Андрей Максимов, все спортсмены в команде здоровы и готовы к тренировкам

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МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Тренировки на льду у российских шорт-трекистов начнутся 7 мая на втором сборе национальной команды в итальянском Курмайоре. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Андрей Максимов.

"После чемпионата мира у нас было две недели отдыха, спортсмены провели это время с семьями или просто отдыхали. С 10 по 30 апреля мы провели первый сбор на Мальорке в Испании, где команда каталась на велосипедах и просто получила возможность отдохнуть. Сбор был восстановительным, спортсмены смогли привести себя в порядок в физическом плане. Сейчас у них недельный отдых, и 7 мая мы вылетаем в итальянский Курмайор для дальнейшей подготовки к олимпийскому сезону", - сообщил Максимов.

"Травмы все залечены, вся команда полностью готова тренироваться. Подходим ко второму сбору в оптимальном составе и полной боевой готовности", - добавил специалист.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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