Максимов: шорт-трекист сборной России Козлов восстановился после перелома ноги

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский шорт-трекист Артем Козлов восстановился после перелома ноги и примет участие во втором сборе национальной команды. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России Андрей Максимов.

Козлов получил перелом малой берцовой кости левой ноги на чемпионате мира 2016 года в Сеуле.

"У нас не было травм в этом году, все было замечательно. Могу порадовать новостью, что Артем Козлов полностью восстановился после сложнейшего перелома. Он провел первый восстановительный сбор, позанимался на отлично и поедет на второй сбор в составе национальной команды", - заявил Максимов.