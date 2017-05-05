КДК рассмотрит инцидент с выбежавшими на поле фанатами "Локомотива" в финале Кубка России

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с появлением болельщиков "Локомотива" на поле в матче финала Кубка России с екатеринбургским "Уралом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Финал Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи. Победу со счетом 2:0 одержала столичная команда. В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан - со стороны москвичей.

"Помимо инцидента в конце встречи с потасовкой футболистов, КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками "Локомотива" и выбегание на поле фанатов столичной команды", - сказал Григорьянц.

В смешанной зоне после встречи нападающий "Урала" Роман Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно. "КДК не будет рассматривать данный инцидент", - отметил Григорьянц.

Заседание КДК РФС по матчу финала Кубка России пройдет 11 мая.