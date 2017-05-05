КДК рассмотрит инцидент с выбежавшими на поле фанатами "Локомотива" в финале Кубка России

Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в МадридеСпорт 5 мая, 12:08
Витолиньш: матч против шведов станет испытанием для хоккеистов сборной РоссииСпорт 5 мая, 12:05
Новый ЕГЭ по литературе могут ввести с 2018 годаОбщество 5 мая, 12:00
Дом с привидениями и Диканька в Псковской области: где и как снимали сериал "Гоголь"Культура 5 мая, 12:00
"Кубань" уведомила футболистов о реорганизации клубаСпорт 5 мая, 11:59
Витолиньш: не попавшие в заявку на ЧМ хоккеисты останутся в расположении сборной РоссииСпорт 5 мая, 11:51
Руководство РФС возложило венки к Могиле неизвестного солдатаСпорт 5 мая, 11:51
Сбербанк устранил проблемы при проведении платежей по картамЭкономика и бизнес 5 мая, 11:48
Прокуратура Украины предъявила обвинение бывшему первому вице-премьеру АрбузовуМеждународная панорама 5 мая, 11:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с появлением болельщиков "Локомотива" на поле в матче финала Кубка России с екатеринбургским "Уралом". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Финал Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" прошел во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи. Победу со счетом 2:0 одержала столичная команда. В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан - со стороны москвичей.
"Помимо инцидента в конце встречи с потасовкой футболистов, КДК рассмотрит использование пиротехники болельщиками "Локомотива" и выбегание на поле фанатов столичной команды", - сказал Григорьянц.
В смешанной зоне после встречи нападающий "Урала" Роман Павлюченко на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес Ари, при этом попросив опубликовать все дословно. "КДК не будет рассматривать данный инцидент", - отметил Григорьянц.
Заседание КДК РФС по матчу финала Кубка России пройдет 11 мая.