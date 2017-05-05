Витолиньш: не попавшие в заявку на ЧМ хоккеисты останутся в расположении сборной России

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты, не попавшие в заявку сборной России на чемпионат мира, останутся вместе с командой в Кельне. Об этом журналистам сообщил тренер российской сборной Харийс Витолиньш.

В четверг тренерский штаб сборной России внес в заявку на турнир 21 хоккеиста, в нее не вошли находящиеся в расположении команды Роман Любимов, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков, Андрей Светлаков, Алексей Береглазов и Кирилл Капризов.

"Договорились, что для этих ребят будет выделен лед. Они тоже буду тренироваться. Пока ситуация будет такой, дальше посмотрим", - сказал Витолиньш.

Тренер поделился ожиданиями от стартовой встречи чемпионата мира против команды Швеции. "Это хороший тест для нас, данная игра многое покажет. Если мы выиграем, это покажет, что наш кхловский уровень ничуть не хуже остальных лиг. На Евротуре мы упустили победу при хорошей игре", - сказал Витолиньш.

"Сегодня в заявке будет семь защитников и 12 нападающих, как было обговорено ранее", - добавил специалист.

Сборная России проведет стартовый матч на турнире против команды Швеции в пятницу в Кельне (начало в 17:15 мск).