"Кубань" уведомила футболистов о реорганизации клуба

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МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Кубань" разослал игрокам команды уведомление о реорганизации акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.
Согласно документу, подписанному генеральным директором клуба Геннадием Крапивкой, целью реорганизации является создание более эффективной системы управления для команд, выступающих в первенствах Футбольной национальной лиги ("Кубань") и Профессиональной футбольной лиги ("Кубань-2").
При этом в уведомлении говорится, что в связи с реорганизацией общества трудовые договоры футболистов останутся неизменны, и игроки при их согласии будут переведены в новое общество. Если кто-то будет не согласен с переводом, то он сможет не позднее 30 дней после последней публикации об акционерном обществе в журнале "Вестник государственной регистрации" в судебном порядке потребовать досрочного исполнения обязанностей работодателя и возмещения убытков.
После 34 туров первенства Футбольной национальной лиги "Кубань" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.