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Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде

Спорт
5 мая, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

25-летняя Павлюченкова занимает 16-е место в рейтинге WTA

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

25-летняя Павлюченкова занимает 16-е место в рейтинге WTA.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса за употребление мельдония, в октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, который стал первым для 30-летней спортсменки после дисквалификации. После турнира Шарапова вернулась в рейтинг, заняв в нем 262-е место, это не позволяет ей отобраться в квалификацию престижных турниров. Организаторы турниров WTA в Мадриде и Риме предоставили россиянке wild card (специальное приглашение), что вызвало недовольство ряда теннисистов.

Турнир в Мадриде пройдет 6-14 мая.

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