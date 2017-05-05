Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в Мадриде

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба WTA.
25-летняя Павлюченкова занимает 16-е место в рейтинге WTA.
В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса за употребление мельдония, в октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, который стал первым для 30-летней спортсменки после дисквалификации. После турнира Шарапова вернулась в рейтинг, заняв в нем 262-е место, это не позволяет ей отобраться в квалификацию престижных турниров. Организаторы турниров WTA в Мадриде и Риме предоставили россиянке wild card (специальное приглашение), что вызвало недовольство ряда теннисистов.
Турнир в Мадриде пройдет 6-14 мая.