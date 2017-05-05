Витолиньш: переход в клуб НХЛ "Вегас" не отразится на игре Шипачева на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Подписание контракта форварда сборной России Вадима Шипачева с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" не отразится на его игре на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал тренер российской сборной Харийс Витолиньш.

В пятницу стало известно, что нападающий санкт-петербургского СКА подписал двухлетний контракт с "Вегасом", зарплата хоккеиста составит $4,5 млн в год.

"Я пока не читал эту новость, но думаю, что она не повлияет на чемпионат мира. Мы готовимся к турниру и клубные вопросы оставляем в стороне. Все ребята, которые приехали, хотят хорошо выступить на чемпионате", - сказал Витолиньш.

"Кто-то подписал контракт до чемпионата, кто-то - после. Кого-то успокаивает подписание соглашения до турнира, кто-то хочет сделать это после, чтобы получить лучшие условия. Это их выбор", - добавил тренер.

В сборной России следят не только за "Вашингтоном"

Витолиньш отметил, что тренерский штаб национальной команды следит не только за игроками "Вашингтона" Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым, но и за всеми российскими хоккеистами, продолжающими выступление в плей-офф НХЛ.

"Мы следим за всеми играми плей-офф НХЛ, а не только за игрой "Вашингтона". Каждое утро смотрим, кто и какие голы забивает. Конечно, следим за россиянами, причем за всеми", - сказал тренер.

"У нас сегодня игра, и нас по большому счету не интересует, что там происходит. Надо побеждать, а дальше посмотрим", - заключил Витолиньш.

Сборная России проведет стартовый матч на чемпионате мира против команды Швеции в пятницу в Кельне (начало в 17:15 мск).