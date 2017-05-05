Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: чемпионы ОИ Садулаев и Рамонов пройдут отбор на чемпионат мира по борьбе

Спорт
5 мая, 12:22 UTC+3 НОВИ-САД корр. ТАСС, Вероника Советова

Также готовится выступить на чемпионате России Билял Махов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сослан Рамонов

Сослан Рамонов

© Станислав Красильников/ТАСС

НОВИ-САД /Сербия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев и Сослан Рамонов, а также Билял Махов готовятся выступить на чемпионате России, который станет отборочным стартом к чемпионату мира в Париже. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Садулаев стал в Рио-де-Жанейро чемпионом в весовой категории до 86 кг, Рамонов - в весе до 65. Трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Билял Махов проиграл свою первую схватку на Играх в весе до 120 кг. Спортсмены не участвую в чемпионате Европы, где российскую команду представляют в большинстве дебютанты сборной.

"Эти лидеры сборной готовятся принять участие в отборе к чемпионату мира наравне со всеми на июньском чемпионате России. Они практически не отдыхали после Игр, Рамонов лишь успел за это время прооперировать мениск, - рассказал Тедеев. - Также в чемпионате России ожидаем и участия Биляла Махова. Конечно, после Олимпиады ему пришлось пережить маленький нокдаун, но мы договорились, что к Токио-2020 идем вместе".

Как рассказал Тедеев, Садулаев в этом сезоне сменил весовую категорию на "до 97 кг". "Он должен для начала показать себя в новой категории, пройдя отбор на чемпионате России. Кстати, к следующему сезону он планирует вернуться в более легкий вес", - отметил тренер.

Чемпионат России по вольной борьбе пройдет в июне в Ингушетии. Чемпионат мира состоится в Париже 21-26 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Фоторепортаж: круглый стол "Роль индустрии спорта в современной экономике"
22
"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джабаров: США не имеют права вводить контроль за российскими судами и портами
2
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
3
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
4
Заммэра Москвы: чаще всего нарушаются правила парковки на Цветном бульваре и Петровке
5
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
6
Reuters: США уже не уверены в том, что на авиабазе Аш-Шайрат было химоружие
7
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции
Темы дня
Загрузка...
Реклама