Тренер: чемпионы ОИ Садулаев и Рамонов пройдут отбор на чемпионат мира по борьбе

НОВИ-САД /Сербия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев и Сослан Рамонов, а также Билял Махов готовятся выступить на чемпионате России, который станет отборочным стартом к чемпионату мира в Париже. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Садулаев стал в Рио-де-Жанейро чемпионом в весовой категории до 86 кг, Рамонов - в весе до 65. Трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Билял Махов проиграл свою первую схватку на Играх в весе до 120 кг. Спортсмены не участвую в чемпионате Европы, где российскую команду представляют в большинстве дебютанты сборной.

"Эти лидеры сборной готовятся принять участие в отборе к чемпионату мира наравне со всеми на июньском чемпионате России. Они практически не отдыхали после Игр, Рамонов лишь успел за это время прооперировать мениск, - рассказал Тедеев. - Также в чемпионате России ожидаем и участия Биляла Махова. Конечно, после Олимпиады ему пришлось пережить маленький нокдаун, но мы договорились, что к Токио-2020 идем вместе".

Как рассказал Тедеев, Садулаев в этом сезоне сменил весовую категорию на "до 97 кг". "Он должен для начала показать себя в новой категории, пройдя отбор на чемпионате России. Кстати, к следующему сезону он планирует вернуться в более легкий вес", - отметил тренер.

Чемпионат России по вольной борьбе пройдет в июне в Ингушетии. Чемпионат мира состоится в Париже 21-26 августа.