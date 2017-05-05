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Ефимова и Морозов вошли в состав сборной России по плаванию на ЧМ в Будапеште

Спорт
5 мая, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Всего в состав сборной вошли 28 пловцов

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Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

© Мария Антипина/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Пловцы Юлия Ефимова и Владимир Морозов выступят в составе сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Всего в состав сборной вошли 28 пловцов.

У мужчин в состав также включены Михаил Довгалюк, Илья Дружинин, Всеволод Занько, Данила Изотов, Климент Колесников, Никита Королев, Олег Костин, Александр Красных, Никита Лобинцев, Даниил Пахомов, Александр Попков, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Евгений Седов, Григорий Седов, Григорий Тарасевич, Илья Хоменко, Антон Чупков.

У женщин также выступят Виктория Андреева, Анастасия Гуженкова, Наталья Иванеева, Розалия Насретдинова, Арина Опенышева, Вероника Попова, Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 23 по 30 июля в Будапеште.

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