Чемпионка мира среди юниоров фигуристка Загитова перешла во взрослое катание

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова объявила о переходе во взрослое катание со следующего сезона. Об этом сообщает IFS Magazine.

Таким образом, 14-летняя спортсменка имеет шансы выступить на Олимпиаде 2018 года в случае успешного прохождения отбора на чемпионате России.

В минувшем сезоне Загитова, помимо золота на чемпионате мира среди юниоров, также стала победительницей юниорского финала Гран-при, выиграла Европейский юношеский олимпийский фестиваль, чемпионат России среди юниоров и Спартакиаду учащихся. Кроме того, она заняла второе место на взрослом чемпионате России. В 2016 году ей было присвоено звание мастера спорта России.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.