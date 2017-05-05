Чемпионка мира среди юниоров фигуристка Загитова перешла во взрослое катание

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова объявила о переходе во взрослое катание со следующего сезона. Об этом сообщает IFS Magazine.
Таким образом, 14-летняя спортсменка имеет шансы выступить на Олимпиаде 2018 года в случае успешного прохождения отбора на чемпионате России.
В минувшем сезоне Загитова, помимо золота на чемпионате мира среди юниоров, также стала победительницей юниорского финала Гран-при, выиграла Европейский юношеский олимпийский фестиваль, чемпионат России среди юниоров и Спартакиаду учащихся. Кроме того, она заняла второе место на взрослом чемпионате России. В 2016 году ей было присвоено звание мастера спорта России.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.