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Началось строительство трамвайной линии до "Самара-Арены"

Спорт
5 мая, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Работы планируют завершить до конца апреля 2018 года

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. В Самаре начались работы по строительству трамвайной линии от Ташкентской улицы до "Самара-Арены". Об этом сообщает портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на городскую администрацию.

В настоящее время выполняются работы по подготовке трасс трамвайной и кабельных линий. В состав объекта входит путепровод тоннельного типа общей протяженностью 388,81 м, который располагается вдоль Московского шоссе на участке от Ташкентской улицы до Разворотного кольца и служит для пропуска двух путей трамвая под улицей Дальней. Также будут построены здание диспетчерского пункта и три тяговые подстанции. Работы планируют завершить до конца апреля 2018 года.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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