Более тысячи человек примут участие в гонке ГТО "Путь Победы" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более тысячи человек станут участниками гонки ГТО "Путь Победы", которая пройдет 13 мая в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе гонки.

Спортивный праздник будет приурочен к празднованию Дня Победы. Участникам предстоит преодолеть маршрут по пересеченной местности протяженностью около 6 км, оборудованный 22 препятствиями. Каждое препятствие представляет собой стилизованную рубежную точку, связанную с событиями Великой Отечественной войны.

Организаторы сообщили, что на сегодняшний день зарегистрировано порядка 150 индивидуальных участников и получено 70 заявок от команд.

"Студенческий спорт имеет свою специфику, которая заключается в том, что события должны быть не только полезны, но и интересны для молодого поколения. Гонка становится все более популярной, ее ждут, к ней готовятся. Участники не просто измеряют свой уровень физической подготовки, но и выражают благодарность всем тем, кто героически сражался за светлое будущее, верил и шел до конца", - сказал ТАСС заместитель председателя комитета правительства Санкт-Петербурга по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Артем Гаврилов.

Победителей определят с помощью рейтинговой системы в трех категориях - вузовской, общекомандной и индивидуальной. В рамках мероприятия любой желающий сможет в тестовом режиме выполнить нормативы ГТО на специально оборудованной площадке. Для зрителей, участников и болельщиков предусмотрена обширная спортивно- развлекательная программа.