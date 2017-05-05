Бизнесмен Федяев войдет в состав комиссии Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Михаил Федяев войдет в состав комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA) по Всемирной серии бокса (WSB). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"Федерация бокса России назначила руководителем межрегионального бюро в Центральном федеральном округе Михаила Федяева. Соответствующее распоряжение подписал председатель высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексей Александрович Рубежной. Также известно, что Федяев станет президентом команды Patriot Boxing Team и войдет в состав комиссии WSB в Международной ассоциации бокса", - сказал собеседник агентства.

Федяев занимает 170-ю строчку рейтинга самых богатых людей России журнала Forbes, издание оценивает его состояние в $600 млн.

Генеральным секретарем Федерации бокса России 1 февраля был избран Умар Кремлев. 16 мая в Лозанне пройдет встреча с участием Кремлева и президента AIBA Чинг-Куо Ву, где будет рассмотрен вопрос вхождения в комиссии международной ассоциации российских представителей.