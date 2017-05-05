Организаторы ЧМ по хоккею ожидают аншлага на матче Швеция - Россия

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Организаторы чемпионата мира по хоккею ожидают аншлага на стартовом матче турнира между сборными России и Швеции. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Матч пройдет в пятницу в Кельне (начало в 17:15 мск). Встреча состоится на "Ланксесс-Арене", которая способна принимать массовые мероприятия разного рода. Она была открыта в 1998 году и вмещает на хоккейных матчах 18,5 тысяч человек. Это самая вместительная хоккейная арена в мире за пределами Северной Америки.

"В продаже осталось порядка 50 билетов на эту игру. Речь идет о дорогостоящих местах в специальных ложах. Мы ждем аншлага", - сообщили в оргкомитете.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.