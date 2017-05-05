Устюгов и Трегубов номинированы на приз лучшему спортсмену зимних видов

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Никита Трегубов и саночник Роман Репилов номинированы на приз лучшему спортсмену зимних видов. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Также в список номинантов вошли сноубордистка Елена Костенко и фристайлист Игорь Омелин. Награда вручается на конгрессе индустрии зимних видов спорта.

Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке "Тур де Ски", установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых - золотые. Трегубов стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира в Германии, а Репилов выиграл общий зачет Кубка мира.

Очередной Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха пройдет в Москве 31 мая – 2 июня.