Устюгов и Трегубов номинированы на приз лучшему спортсмену зимних видов

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Лыжник Сергей Устюгов, скелетонист Никита Трегубов и саночник Роман Репилов номинированы на приз лучшему спортсмену зимних видов. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Также в список номинантов вошли сноубордистка Елена Костенко и фристайлист Игорь Омелин. Награда вручается на конгрессе индустрии зимних видов спорта.
Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке "Тур де Ски", установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых - золотые. Трегубов стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира в Германии, а Репилов выиграл общий зачет Кубка мира.
Очередной Конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха пройдет в Москве 31 мая – 2 июня.