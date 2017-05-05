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ТВ-аудитория чемпионата мира по хоккею составит 1,2 млрд зрителей

Спорт
5 мая, 13:52 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Игры чемпионата будут показаны в 165 странах мира

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© EPA/GIAN EHRENZELLER, архив

КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Порядка 1,2 миллиарда человек будет наблюдать по телевидению за матчами чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Игры чемпионата будут показаны в 165 странах мира.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне проведут против шведов в пятницу (начало 17:15 мск).

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