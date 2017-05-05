Александр Медведев: Шипачев существенно проиграл в деньгах при переходе в клуб НХЛ "Вегас"

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Финансовая сторона вопроса для форварда санкт-петербургского СКА Вадима Шипачева оказалась второстепенной, при переходе в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" игрок существенно проиграет в деньгах. Об этом ТАСС заявил член совета директоров СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев.

В пятницу стало известно, что нападающий СКА подписал двухлетний контракт с "Вегасом", зарплата хоккеиста составит $4,5 млн в год. Шипачев стал вторым игроком в составе новообразованного клуба. Ранее был подписан контракт с 21-летним нападающим Ридом Дюком.

"Вадим принял решение играть в НХЛ, желаем ему удачи. Хочу отметить, что для него финансовый вопрос оказался неглавным, потому что он существенно проиграет в деньгах, если смотреть на цифры его контракта, и он решил в 30 лет рискнуть и поехать в город, который не является хоккейным местом. Там будет новая команда, которая будет бороться за свою публику, интересно, смогут ли они создать там хоккейную культуру. Будем надеяться, что у него все будет хорошо и он проявит свои лучшие качества", - заявил Медведев.

Шипачев выступал за СКА с 2013 года. В сезоне-2016/17 он принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 76 (26+50) очками по системе "гол+пас". В плей-офф на его счету 19 (4+15) очков в 17 проведенных встречах. В составе СКА Шипачев становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

В настоящее время хоккеист находится в Кельне в расположении сборной России. В составе национальной команды Шипачев становился чемпионом мира в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.