Более 115 тыс. литров пива и 70 тыс. сосисок будет продано в Кельне во время ЧМ по хоккею

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КЕЛЬН /Германия/, 5 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Более 115 тысяч литров пива и 70 тысяч сосисок будет продано внутри и около "Ланксесс-Арене" в Кельне, на которой пройдут матчи чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.
"Болельщикам и гостям турнира будет предоставлено: около 18 тыс. бургеров, 17 тыс. кренделей, 18 тыс. порций картофеля фри, 70 тыс. сосисок, 235,550 порций пива в полулитровых стаканах, 61 тыс. порций безалкогольных напитков в аналогичной таре", - говорится в сообщении.
По ожиданиям организаторов, больше остальных пиво будут употреблять болельщики из России и Латвии.
Чемпионат мира пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне проведут против шведов в пятницу (начало 17:15 мск).