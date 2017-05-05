Главный тренер "Зенита" Луческу опроверг информацию об интересе к нему "Галатасарая"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Информация о том, что турецкий футбольный клуб "Галатасарай" интересуется главным тренером санкт-петербургского "Зенита" Мирчей Луческу, не соответствует действительности. Об этом румынский специалист рассказал журналистам.
В конце апреля турецкие СМИ распространили информацию о том, что Луческу провел встречу с президентом "Галатасарая". При этом ранее в турецкой прессе сообщалось, что Луческу может занять должность генерального или спортивного директора стамбульского клуба.
"Может быть, наблюдали за моей карьерой в "Шахтере", там в конце каждого года говорили, что я возглавлю тот или иной клуб. Это для меня очень приятно, но это все история. Турецкие журналисты любят все высасывать из пальца, там большая конкуренция, 14 миллионов зрителей, много спортивных газет в Стамбуле", - сказал Луческу, с 2000 по 2002 год возглавлявший "Галатасарай", а с 2002 по 2004 год - "Бешикташ".
Луческу является главным тренером "Зенита" с конца мая 2016 года. В чемпионате России санкт-петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице после 26 туров, отставая от лидера - московского "Спартака" - на восемь очков.