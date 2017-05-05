Шарапова сыграет с Лучич-Барони на турнире в Мадриде после снятия Радваньской

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова встретится с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Шарапова должна была сыграть с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, однако позднее с турнира из-за травмы снялась полька Агнешка Радваньска, из-за чего турнирная сетка была перекроена. По новому расписанию Павлюченкова проведет своей матч первого круга против румынки Сораны Кырсти.

Турнир в Мадриде пройдет 6-14 мая.