Фанату "Барселоны" запрещен вход на стадионы Испании за стрельбу по болельщикам соперника

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Болельщику испанской "Барселоны" Хосе Мануэлю Пересу Диасу запрещен вход на футбольные стадионы в Испании за то, что он стрелял холостыми патронами в болельщиков соперника на субботнем матче команды против "Эспаньола". Об этом сообщает Football Espana.

Диас находился на трибуне болельщиков "Эспаньола". "Я боялся за свою жизнь и достал пистолет, направил его на них и выстрелил два раза, - сказал Диас. - Никто не пострадал, потому что патроны были холостыми. Я уже жалею о том, что совершил".

Диас должен два раза в месяц отмечаться в полиции и не имеет права посещать футбольные стадионы.

В субботу "Барселона" победила в гостях "Эспаньол" со счетом 3:0.