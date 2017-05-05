Тренеров сборных России по керлингу и составы команд утвердят 15 мая

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Тренерские штабы мужской и женской сборных России по керлингу на олимпийский цикл будут утверждены 15 мая. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
"Мы внимательно будем рассматривать и утверждать составы команд, тренерские штабы, а также систему отбора в команду. Относительно женской команды существует несколько позиций, рассмотрим их и примем решение путем голосования. Что касается мужской команды, то главный тренер Юрий Шулико разослал всем свои предложения по данному вопросу", - сказал Свищев.
Заседание исполкома Федерации керлинга России пройдет 15 мая.