Тренеров сборных России по керлингу и составы команд утвердят 15 мая

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Тренерские штабы мужской и женской сборных России по керлингу на олимпийский цикл будут утверждены 15 мая. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

"Мы внимательно будем рассматривать и утверждать составы команд, тренерские штабы, а также систему отбора в команду. Относительно женской команды существует несколько позиций, рассмотрим их и примем решение путем голосования. Что касается мужской команды, то главный тренер Юрий Шулико разослал всем свои предложения по данному вопросу", - сказал Свищев.

Заседание исполкома Федерации керлинга России пройдет 15 мая.